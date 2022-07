Doda nie zarabia na "Dziewczynach z Dubaju". "Jestem totalnie pomijana we wszystkich decyzjach po premierze filmu"

"Dziewczyny z Dubaju" bez wątpienia były najchętniej komentowanym filmem zeszłego roku, co zresztą po premierze przełożyło się na sprzedaż biletów w kinach (był to najlepszy wynik wśród polskich filmów w 2021 roku). Doda była producentką kreatywną tego projektu i poświęciła mu dwa lata swojego życia. Jednak gdy padł już ostatni klaps na planie, postanowiono zlekceważyć jej wkład w film i odsunięto ją od wszystkich decyzji związanych z filmem. Zapytaliśmy Dodę, czy po premierze zarabia na swoim filmie. – Po wyjściu filmu nie zarobiłam na nim ani złotówki [...] Jeżeli producent dobrze się z tym czuje, nie dzieląc się ze mną przychodami z dystrybucji, to nie mogę żyć tym żalem. Muszę iść dalej i chcę iść dalej. Dlatego też zwolniłam się z tej funkcji prezesa, żeby po prostu nie brać odpowiedzialności za coś, na co nie mam żadnego wpływu – mówi nam Doda. A czy zaskoczyło ją, że "Dziewczyny z Dubaju" zostały sprzedane m.in. na rynek amerykański i rosyjski? Tego dowiecie się, oglądając nasz materiał wideo.

Rozwiń