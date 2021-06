Doda nieoczekiwanie opowiedziała o terapii. Szczere wyznanie

- Nas z zespołem Virgin nie chcieli wcześniej zakwalifikować do żadnego festiwalu. (…) Nie było dyskusji, a my nie rozumieliśmy, dlaczego nikt nam nie daje szansy. I festiwal w Sopocie był pierwszym, na którym mogliśmy się pokazać szerszej publiczności i to był wspaniały, wzruszający moment – przyznała z przyjemnością. Dodała też, że dziś ma na koncie już tyle nagród, że by ich nie pomieściła, więc sporą część postanowiła przekazać na cele charytatywne. I tylko jej mama wie, ile tych nagród było dokładnie.