Doda o starych czasach. Nie wszystko wspomina dobrze

Doda traktowana była jako ikona stylu od momentu, w którym pojawiła się w showbiznesie. I choć dziś pewne jej stylizacje i wybory modowe mogą wydawać się nietrafione, ona zawsze dobrze wyglądała.

W pierwszych latach swojej kariery Doda kojarzona była głównie z jasnym blondem na włosach i różowymi ubraniami. Efekt wzmagały również wypowiedzi wokalistki. Wielu uważało ją wówczas za rozchichotaną, młodą, niedoświadczoną dziewczynę, która kiedyś pożałuje tego, co robi i jak się zachowuje. Tak się jednak nie stało. Rabczewska jest dumna z tego, jaka była, choć nie wszystko jej się podoba.

Na swoim instagramowym profilu Doda pokazała zdjęcie sprzed lat. Trzeba przyznać, że wyglądała wówczas świetnie, a figury nawet dzś mogłaby jej pozazdrościć niejedna nastolatka. Trzeba jednak przyznać, że styl Rabczewskiej zmienił się na przestrzeni lat - dziś na próżno byłoby szukać jej z odkrytymi pośladkami. I choć wokalistka sama przyznała, że całość jej się podoba, zwróciła uwagę na jedną rzecz, która dziś nie przypadła jej do gustu. "No cóż, z całym szacunkiem dla mojego uporu: co ja miałam w głowie (na głowie), że byłam zachwycona tym kolorem i kondycją włosa?".