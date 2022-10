Nergal powiedział o "dy*aniu pop piosenkarki". Doda mówi, czy myśli, że to o niej

Adam "Nergal" Darski w drugiej połowie października udzielił kontrowersyjnego wywiadu, w którym opowiedział o swoim podejściu do życia. - Jeżeli mam na coś ochotę, jeżeli mam ochotę na jakiś artystyczny eksperyment, na jakieś, ku*wa, salto życiowe, na to, żeby kurde nie wiem, wydy*ać, ku*wa, pop, ku*wa, piosenkarkę, to ja to po prostu zrobię, jeżeli to będzie fajne, jeżeli w tym zobaczę jakiś sens - powiedział w rozmowie z CGM. Skojarzenia nasuwają się być jednoznaczne. Dlatego, gdy na dniu prasowym płyty Dody "Aquaria" spotkaliśmy się z artystką, zapytaliśmy ją wprost, czy myśli, że to o niej. Jej komentarz był krótki, acz bardzo dosadny. Zobaczcie, co powiedziała Doda w naszym materiale wideo.

