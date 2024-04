Doda obejrzała ostatni odcinek "Tańca z Gwiazdami". Wyszło na jaw, komu kibicuje

Doda obejrzała "Taniec z gwiazdami". Komu kibicowała?

W niedzielny wieczór Rabczewska opublikowała na InstaStories fragment jednego z ćwierćfinałowych występów Maffashion i Michała Danilczuka. Obserwatorzy wokalistki mogli zobaczyć w jej relacji nagranie z pierwszego tańca, jaki para zaprezentowała w ostatnim odcinku. Maff i jej partner wykonali romantycznego fokstrota do piosenki Bruno Marsa "Just The Way You Are". Popisy pary niewątpliwie zachwyciły jurorów - ich taniec oceniono bowiem na 40 punktów.