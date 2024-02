Doda ostro o konflikcie z reżyserem swojej trasy koncertowej: "Nie chcę mieć z nim nic wspólnego"

Miałam koncepcję swojej trasy, potrzebowałam reżysera, żeby był moimi oczami przed sceną, bo tym razem po raz pierwszy chciałam się cieszyć byciem piosenkarką na scenie, a nie stresować się tym, żeby wszystko doglądać na próbach. Dlatego bardzo potrzebny mi był reżyser. No, ale jak już wszystko zostało dopilnowane, ruszyliśmy z tym pierwszym koncertem, to jego obecność jest zbędna, już nie ma nic do roboty. To już jest samograj - skomentowała dla Pomponika.