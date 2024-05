Doda podjęła decyzję. To już pewne. Fani piosenkarki będą załamani

- Mam nadzieję, że to wideo dało wam trochę do myślenia i zrozumienie moje decyzje, które dla niektórych będą szokujące [...] - zaczęła wyjaśniać Doda. - Piosenka, do której teledysk nagrywamy w ten weekend ze Smolastym będzie ostatnią piosenką, jeśli chodzi o reedycję płyty "Aquaria". Ale nie wiem też, czy nie całkowicie ostatnią, jeśli chodzi o erę moich wydawnictw. Nie będę was oszukiwać, czy zwodzić, że za rok czy dwa wejdę do studia - dodała.