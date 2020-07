Doda pokazała idealne pośladki i zdradziła sekret "formy życia"

Jak wyznała, wcale nie trenuje ostatnio więcej niż zwykle, a podstawą szczupłej sylwetki jest dieta. To, co jej zdaniem miało największy wpływ na osiągnięcie tak zjawiskowego wyglądu to rezygnacja z cukru, mięsa i niemal całkowicie także z alkoholu.

"Po przeanalizowaniu wszystkiego uważam, że największą rolę w tym odegrało OGRANICZENIE DO MINIMUM od 3 lat alkoholu oraz mięsa ( ryby jem). Co oznacza minimum dla mnie? Spotkanie ze znajomymi na wino raz na trzy miesiące. Sorry Not sorry. Mój organizm odmłodniał fizycznie i psychicznie, widzę zmiany gołym okiem i czuję się rewelacyjnie" - czytamy w obszernym wpisie Rabczewskiej.