Doda pokazała, jak dba o sylwetkę. "Ćwiczę, żeby mieć formę na lata"

Jestem na diecie bezglutenowej, bez laktozy, jem ryby z mięsa, czasami dziczyznę, jeżeli mam taką ochotę, słucham się swojego organizmu. Cukru nie jem od 15 lat. Jeżeli mam ochotę na słodycze, to jem owoce, ale fruktozę do 14 - powiedziała we wspomnianym nagraniu.