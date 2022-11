Doda porównała miłość do biznesu. Wspomniała o wykorzystywaniu jej uczuć przez facetów

Doda znowu jest zakochana. Dowiedzieliśmy się tego z ostatniego odcinka jej reality-show "12 kroków do miłości". Piosenkarka jednak na wizji nie zdradziła, kim jest obecny wybranek jej serca. Wielu internautów nie ma jednak wątpliwości, że jest to Dariusz Pachut - sportowiec i były ukochany Doroty Gardias. Tabloidom udało się w maju przyłapać piosenkarkę na przejażdżce rowerowej właśnie z nim, a w nowym teledysku do utworu "Wodospady" model, który partneruje Dodzie, wygląda łudząco podobnie do Pachuta.