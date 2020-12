Doda pozuje w bikini. Ale nie to jest najważniejsze

Doda niedawno skończyła zdjęcia do filmu "Dziewczyny z Dubaju". Później urlopowała w Turcji. Wtedy zrobiło się o niej głośno z powodu plotek o możliwym romansie z Maksem Hodgesem z Kalifornii . Gwiazda wróciła niedawno do Polski i od razu zajęła się pracą. Zaczęła działać intensywnie przy montażu filmu, którego reżyserką jest Maria Sadowska.

"Niewiarygodne jak ten czas leci. Równo trzy miesiące temu skończyłam kręcić film. Ostatni klaps padł w Cannes. Przy okazji końca 2020 uzmysłowiłam sobie, że w trakcie 'pandemii' więcej podróżowałam samolotem i spędziłam czasu na planie za granicą niż w ciągu ostatnich 2 lat. Łącznie nie było mnie w Polsce przez prawie cztery miesiące i wiecie co? Już planuję kolejny wyjazd. BY NAPISAĆ KSIĄŻKĘ. Nie ma nic lepszego niż podróże na to szaleństwo, by zachować balans w głowie...".