Doda pozuje w sylwestrowej kreacji. Fani porównują ją do światowej gwiazdy

Doda szybko zebrała komplementy od fanów. Znaleźli się i tacy, którzy dostrzegli podobieństwo do innej gwiazdy, a raczej serialowej postaci. Porównali ją do... Crystal z "Dynastii". Piosenkarka nie czekała z odpowiedzią i z właściwym dla siebie humorem odpisała "team Alexis", dając do zrozumienia, której bohaterce kibicowała bardziej.