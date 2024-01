Doda przekazała smutne wieści. To koniec. "Jej magazynowanie to ogromny koszt"

W sieci już pojawiły się urywki z koncertu i relacje z całego widowiska. Nie brakuje komentarzy pełnych uznania, ale są i takie, w których powracają jak bumerang te same pytania. Jeden z fanów wyraził swoje powątpiewanie co do ostatniego koncertu i podkreślił, że znalazłoby się jeszcze sporo osób, które chciałyby go zobaczyć. Doda odparła, że nie ma już na to szans.