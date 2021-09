Doda przyznała, co robi w restauracjach. To ma tłumaczyć jej wygląd

Pod wpisem jak zwykle pojawiło się dużo komentarzy. Fani Dody nie mają wątpliwości, że wygląda ona świetnie. "Niech mówią, co chcą, ale figurę to masz zaj..istą", "Doceniam pani styl i fantastyczną sylwetkę", "Ale z ciebie szprycha! Tak trzymaj", "Królowa jest tylko jedna", "Piękna figura. Można tylko pomarzyć", "Myślałam, że to Rita Ora. A to nasza Doda" – napisali internauci m.in.