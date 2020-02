Doda robi sobie przerwę od śpiewania. Teraz zajmie się kinem

15 lutego będzie obchodzić 35. urodziny. Z tej okazji zrobi sobie prezent - urlop od grania. Fani nie będą zachwyceni, ale wokalistka wyznaje zasadę: "Żadnej presji!".

Czyżby zatem zamierzała skupić się na rodzinie? A może po prostu chce odpocząć od muzyki? Jak wyznała w rozmowie z magazynem, chce sprawdzić się w nowych rolach - chociażby filmowej. Do tej pory mieliśmy okazję oglądać ją w jednej produkcji, którą wyprodukował jej obecny mąż, Emil Stępień.

W produkcji "Pitbull. Ostatni pies" zagrała Mirę Wierzbicką i skupiła na sobie oczy całej Polski. Może to dobry czas, aby sprawdzić się w kolejnej roli - tym razem producenta filmowego?

- Długo czekałam, by się w końcu na to odważyć. W końcu poczułam, że nie ulegnę żadnej presji, nawet swojej wewnętrznej. Chcę podróżować, odpocząć, zająć się produkcją filmów i zatęsknić. Pracuję od 13. roku życia, a koncertuję non stop od 20 lat - wyznała wokalistka.