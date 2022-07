Doda spotyka się z byłym Gardias? To zdjęcie daje do myślenia

Ostatnie miesiące były dla Dody wyjątkowo pracowite. Nie dość, że już od kwietnia przygotowywała się do swojego majowego recitalu na festiwalu w Sopocie, to tuż po tym występie rozpoczęła zdjęcia do swojego reality-show, które zadebiutuje na antenie Polsatu we wrześniu. W połowie lipca również premierę miał jej nowy singiel "Melodia ta", który zwiastuje jej nową płytę, a ta powinna ukazać się za kilka tygodni.