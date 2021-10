Doda to królowa metamorfoz! Czy pamiętacie jej dawną twarz?

Jeśli chodzi o wizerunek, to trzeba Dodzie oddać, że lubi zmiany. Zaczęła od kiczu, najpierw taniego potem markowego i bardzo drogiego. Gdy zdecydowała się na współpracę ze specjalistami, zaczęła się ubierać modnie i stylowo, chociaż wciąż bardzo seksownie. Dekolty podkreślające jej duży biust to już znak rozpoznawczy. Także jej twarz przeszła metamorfozę, gdy patrzymy na jej najstarsze zdjęcia, aż trudno uwierzyć, że to ta sama dziewczyna. Zobaczcie!