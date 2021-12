Doda usłyszała zarzuty. Jej matka się tym nie przejęła

Teraz gwiazda zdradziła, że gdy usłyszała zarzut, chciała porozmawiać z mamą. Nie mogła się jednak do niej dodzwonić. - Dzwonię do mojej mamy. Nie mogłam się do niej dodzwonić godzinę, a chciałam jej powiedzieć o tym zarzucie, żeby już się nie stresowała. Nic. Zero. Nie odbiera. Mówię: "Hmmm... Polsat News, TVP, TVN - wszystkie telewizje zbanowane, które nigdy nic o mnie nie mówią, nagle jestem na pierwszych stronach gazet". Moja matka - nic.