Doda uwodzi w bikini. Pisze o kompleksach

W 2020 r. Doda zawiesiła karierę muzyczną i skupiła się na pracy producentki filmowej. Wraz z mężem Emilem Stępieniem skończyli już zdjęcia do filmu "Dziewczyn z Dubaju". Produkcja prawdopodobnie trafi do kin jesienią. Ostatnie tygodnie w życiu gwiazdy to głównie wypoczynek w ciepłych krajach. Nie zdradza jednak, gdzie dokładnie się zaszyła.