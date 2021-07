Doda ma idealną sylwetkę i zjawiskowe nogi. Fani oczarowani

Najnowszy utwór Dody zatytułowany jest "Don't wanna hide" i brzmi jak motto artystki. Doda nie tylko nie chce się ukrywać, ale i nie ma nic do ukrycia. Tak przynajmniej można powiedzieć, patrząc na jej ostatnie zdjęcia w króciutkich szortach. Gwiazda wrzuciła na swoje media społecznościowe serię naprawdę seksownych zdjęć. Na pierwszym planie królują nieskończenie długie nogi artystki i jej idealnie wyćwiczone pośladki. Te drugie widać w pełnej krasie dzięki ekstremalnie wyciętym szortom. Reakcje fanów? Łatwe do przewidzenia. Na profilu Rabczewskiej aż zawrzało, a jeden z fanów poradził nawet Dodzie, by... ubezpieczyła swoje nogi.