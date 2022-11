Doda w odważnym kostiumie kąpielowym. Pozostawił mało pola do wyobraźni

Fani byli zachwyceni ciałem swojej idolki. "Nie jedna młoda kobieta może pozazdrościć formy!", "Mówcie co chcecie, ale wygląda sztos i nie ma to znaczenia, czy masz kasę czy nie. Jak nie masz samodyscypliny, ambicji i samozaparcia, to i miliony nie pomogą", "Oj kochana, to jest definicja formy życia, ogień" - to tylko niektóre z komentarzy, które można przeczytać pod seksownym zdjęciem Dody. Trzeba przyznać, że jej forma faktycznie robi wrażenie!