Doda w skórze od stóp do głów. A i tak sporo odsłoniła

Doda wielkimi krokami zbliża się do czterdziestki. Ale czy to widać? Zdecydowanie nie! Piosenkarka pochwaliła się efektami kolejnej sesji zdjęciowej, do której pozowała skąpo ubrana. A raczej ubrania, których miała na sobie całkiem dużo, były dość skąpe. Efekt jest taki, że choć Doda była niemal od stóp do głów okryta czarną i pomarańczową skórą, to i tak jej figura została mocno wyeksponowana.