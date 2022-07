Doda wraca z nową płytą po 10 latach. Długo nie chciała wracać do muzyki. "Miałam myśli samobójcze"

Już we wrześniu będzie mieć premierę pierwsza płyta Dody od 10 lat z wyłącznie autorskimi piosenkami. W rozmowie z nami artystka opowiada, dlaczego po niemal 20 latach koncertowania non-stop poczuła potrzebę, by odpocząć od ciągłego żywego kontaktu z publicznością na występach plenerowych. Piosenkarka zwierzyła się, że nałożyło się to z trudnym okresem w jej życiu prywatnym po kolejnym nieudanym małżeństwie. – Po moim nieudanym małżeństwie, a właściwie dużo wcześniej, bo ukrywałam przed moimi fanami i mediami mój rozpad związku, cały czas grałam, że wszystko jest ok... A depresja trawiła mnie od środkami, miałam ataki paniki, miałam prawdziwe myśli samobójcze, włącznie z listem pożegnalnym, którego nigdy nie wysłałam dzięki Bogu do swoich fanów, bo po prostu w ostatniej chwili stwierdziłam, że sięgnę po pomoc i w końcu to wyrzucę z siebie, że pragnę rozwodu, że chcę uciec z tego związku, że mnie trawi i niszczy – mówi nam Doda. – Zajęło mi dwa lata, żeby znowu chcieć wejść do studia – dodaje. Dlaczego teraz przybywa jej dużo fanów? Jaka będzie nowa płyta? Czy będą koncerty? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym materiale wideo.

Rozwiń