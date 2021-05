Doda wydusiła tylko "Dziękuję" i zalała się łzami. Wszystko przez zdjęcia przesłane przez mamę

W poniedziałek na InstaStory Rabczewskiej pojawiły się dwa zdjęcia i króciuteńki filmik, w którym Doda zalewa się łzami. O co chodzi? Otóż wytęsknieni za nią fani wysłali na adres jej rodziców prezent. I to nie byle jaki. Na zdjęciach, które Doda dostała od mamy, widzimy śliczny bukiecik w walcowatym pudełku. Dołączono do niego wypełniony piórkami przezroczysty balonik z napisem: "DODA. Nie możemy doczekać się Twoim koncertów. Tęsknimy, Fani".