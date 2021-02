Doda wyszła tak ubrana na ulicę. "Co robię nie tak?!"

Doda już kilka miesięcy temu "uciekła" z zimnej, zimowej Polski do tropików. Gwiazda pomimo pandemii podróżuje więcej niż kiedykolwiek. Bez opamiętania raczy fanów fotkami ze słonecznych wakacji.

Polskie gwiazdy uciekają w ciepłe kraje. Wkrótce może to być niemożliwe

Nowe fotki Doda okrasiła żartobliwym wpisem. "Co robię nie tak?! Nigdy nie mogę złapać tego pieprzonego stopa" - napisała, stojąc na drodze przejazdowej w stroju kąpielowym.

Fani pospieszyli z radami. "Brakuje wyciągniętej ręki z kciukiem do góry", "Bo się zakrywasz jak zakonnica! Jakbyś miała coś do ukrycia, to może nie wzbudzać zaufania", "Brakuje kartonu z napisem gdzie chcesz jechać", "podobno trzeba zdjąć top"- pisali internauci.