Doda zdradza kulisy swojego show. Mówi, dlaczego bywa potworem

Show Dody "12 kroków do miłości" z każdym odcinkiem nabiera tempa i rumieńców. Wokalistka nieraz już pokazała swoją rogatą duszę, cięty język i asertywność wobec adoratorów. Udowodniła, że potrafi być, jak sama to określa, potworem w związku. Teraz tłumaczy, skąd to się bierze.