Doda zdradziła, jakim tekstem poderwała Dariusza Pachuta. Niezręcznie?

Jak widzę umięśnionego, znaczy, widziałam, bo teraz już się tak nie rozglądam, prawda? Widziałam umięśnionego mężczyznę, to nie mówię bardziej tekstami kobiecymi, tylko jak mój ojciec, facet, bo się wychowałam razem z nim na siłowni, wśród kulturystów, facetów, którzy podnosili ciężary. Sama też bardzo lubię sport, więc mówię tą terminologią bardziej kulturystyczną. Mówię do niego: No i gdzie te motyle masz? Z Instagrama? Bo te motyle to są te najszersze pleców, prawda? A on: "Hmm, w brzuchu" - wspominała w podcaście RMF FM Doda.