Doda zrobiła sobie sesję w ogrodzie. Prawdopodobnie najlepszą w swojej karierze

"Za domem, telefonem, bez make-upu, bez fryzury, w za dużych ciuchach and still fabulous" – pisze Doda na FB.

Pod postem natychmiast zaroiło się do komentarzy. Oczywiście jak zwykle zdania się podzielone.

Drudzy zarzucają piosenkarce promowanie kanonu piękna opartego na ingerencjach w urodę i zbyt wychudzonej sylwetce. Co ma być złym przykładem dla młodzieży.

Chcemy podziękować wszystkim ludziom, którzy walczą ze skutkami koronawirusa. Ich nazwiska nie są publicznie znane, a twarze mają skryte pod maskami. To m.in. pracownicy służby zdrowia oraz sklepów i aptek, stróże porządku, kurierzy i przewoźnicy. Krótkie, kilkusekundowe nagranie z indywidualnym podziękowaniem zwykłym bohaterom można przesyłać pod adres e-mail: dziekujebohaterom@wp.pl. Mogą to być oklaski, gest, słowo "dziękuję", nagranie kwiatów, laurki lub linki do filmów umieszczonych w serwisie YouTube lub publicznych postów na Facebooku. Materiały umieszczone na FB należy oznaczać hashtagiem #dziekujebohaterom. Wszystkie filmy zostaną wyemitowane na specjalnie uruchomionym kanale w WP Pilot.