Dodzie puściły nerwy. Nazwała dziennikarzy hipokrytami

Ponadto gwiazda w 2017 r. była podejrzana do "nakłaniania innych osób do zmuszania Emila H. do określonego zachowania". Były narzeczony twierdził, że nasłała na niego mężczyzn, którzy mieli wyłudzić od niego milion złotych, grożąc ujawnieniem kompromitujących dla niego materiałów.