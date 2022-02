Dominika Gawęda z Blue Cafe o porównaniach do Tatiany Okupnik. "Spalało mnie to"

Dla 21-letniej artystki z Bielska-Białej był to prawdziwy przełom w karierze. Jednak młodziutka wokalistka już na wstępie musiała zmierzyć się z porównaniami do Tatiany Okupnik. W rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem przyznała, że początkowo porównania do poprzedniczki bardzo jej doskwierały.