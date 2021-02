Dominika Grosicka pozuje w staniku sportowym. Pokazała wyrzeźbione ciało

Dominika Grosicka pozuje w staniku sportowym. Pokazała zgrabne ciało

"Jest Pani śliczna, mimo to są zalążki anoreksji" - napisała jedna z fanek. "Nie wiem, jak można mieć anoreksja, jedząc 2000 kcal dziennie, ale ok" - odpowiedziała Dominika. "Kurde, sorry, ale nie wygląda to dobrze, jak twierdzą co niektórzy. Zdecydowanie za chudo... Skóra i kości. Dieta pewnie obfita w wodę, zieleninę i... wodę w zatrważająco niskiej objętości. 1200-1300 kcal na dzień?" - zapytał internauta. "2000 kcal, ciężko mi zrobić masę, ale to i tak już progres" - odpowiedziała Dominika.