Dominika Grosicka składa życzenia mężowi. Nie zapomniała też o synu

Dominika Grosicka to bez wątpienia jedna z najpiękniejszych polskich WAG. Żona Kamila Grosickiego żyje raczej w cieniu męża i nie bryluje na czerwonych dywanach. Nie udziela też wywiadów i rzadko opowiada o swoim życiu. Para stara się wieść normalne życie .

Grosicka rzadko chwali się też luksusowymi ubraniami czy gadżetami. Uchodzi też za jedną z najskromniejszych kobiet piłkarzy. Od lat Dominika dba o swoją rodzinę. Jej wielką pasją jest zdrowe odżywianie i kosmetyka. To, że WAG dba o to, co je i że trenuje regularnie, potwierdza tylko jej świetna sylwetka.