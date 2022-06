Dominika Gwit jest dumna z tego, jak wygląda. Nie zamierza się już odchudzać

Kwestią czasu były kolejne problemy ze zdrowiem i hormonami. Aktorka przyznała, że otarła się nawet o początki anoreksji. Gdy dotarło do niej, że wpadła w niebezpieczną spiralę odchudzania, postanowiła to zakończyć. Szybko dopadł ją efekt jo-jo. Tym razem jednak nie podjęła się kolejnej walki. Zaakceptowała siebie taką, jaką jest. W najnowszej rozmowie z "Twoim Imperium" krótko to podsumowała: "Miałam takie próby [odchudzania - przyp. red.], ale było, minęło. Nie ma o czym mówić".