Dominika Gwit padła ofiarą oszustów. Reklama z jej udziałem to fejk

"Nigdy nie polecałam i nie będę polecać żadnych środków na odchudzanie. [...] Proszę, ostrzeżcie bliskich, bo już piszecie do mnie, że mama lub ciocia chcą to zamawiać, bo ja to polecam. To oszustwo! Nie wiadomo, co to jest za trucizna" - zakończyła swój apel Dominika Gwit