Gwit świętuje rocznicę związku z mężem. "Dowiedziałam się, czym jest miłość"

Fani od razu zasypali małżonków gratulacjami i życzeniami szczęścia na dalsze lata wspólnego życia, do których i my się przyłączamy.

Dominika Gwit i Wojciech Dunaszewski - historia miłości

- Poznaliśmy się, kiedy już wróciłam do dawnej figury i ta cała historia była dawno za mną. On też schudł 50 kilo. Dziś biega maratony. Rozumie mnie. Zresztą to nie jest tak, że ja byłam sama całe życie, ale tak zakochana wcześniej nie byłam. (...) Jestem z mężczyzną, który kocha mnie dlatego, że taka jestem, bo uwielbia takie dziewczyny jak ja. (…) Jak chcesz popatrzeć na szczęśliwego człowieka to popatrz na mnie - powiedziała trzy lata temu Gwit w rozmowie z magazynem "Viva!".