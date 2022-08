Dominika Gwit mówi WP, jak czuje się w ciąży. Jak na cudowną wiadomość zareagowali jej rodzice?

- Rodzice też są bardzo szczęśliwi, że już wkrótce zostaną dziadkami. Dla nich to będzie pierwsze wnuczątko, bo mam młodszego brata, który jeszcze nie ma dzieci. Wszyscy teraz modlimy się, żeby tylko wszystko dalej było dobrze i żeby maleństwo było zdrowe. Co do pokoiku... jeszcze o tym nie myślimy - śmieje się Gwit. - Na razie chcemy celebrować te piękne chwile.