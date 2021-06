Dominika Tajner znacznie schudła. "Musiałam, bo będę walczyć z modelką"

Dominika Tajner po rozstaniu z Michałem Wiśniewskim nie zniknęła z polskiego showbiznesu. Kobieta okazjonalnie zajmuje się prowadzeniem imprez, a na co dzień zawodowo organizuje śluby. Na brak pracy nie może narzekać. Mimo to znalazła czas, aby wziąć udział w charytatywnej gali The MMAtch na zamku w Ogrodzieńcu.