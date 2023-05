Domówka TIDAL: Premiera TIDAL Live w Warszawie z udziałem gwiazd

"Jestem fanem aplikacji TIDAL i gdy dostałem zaproszenie na domówkę, bardzo się ucieszyłem. Przedstawiliśmy dziś zupełnie nową funkcję - Live, która ma dużo wspólnego z tym, co robię na co dzień. Od wielu lat dzielę się muzyką ze słuchaczami i odzywam się do nich. To samo proponuje nam TIDAL i uważam, że jest to coś pięknego" - skomentował Krzysztof "Jankes" Jankowski.