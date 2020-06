Donatan dziękuje ojcu za przemoc domową. Nabija się z krytyki

Donatana śledzi na Facebooku blisko 750 tys. osób. Każdy wpis generuje średnio od kilkuset do dwóch tysięcy reakcji (zwykle pozytywnych "lajków" i "serduszek"). Wyjątek stanowi wpis z okazji Dnia Dziecka, którym producent muzycznych hitów wsadził kij w mrowisko i wywołał dyskusję na temat przemocy domowej. Donatan tradycyjnie nie przejmuje się krytyką i szyderczo odpiera wszelkie zarzuty. Zdradził również, co o jego wpisie myśli przywołany wcześniej ojciec.

"Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka! Patrząc na dzisiejszą młodzież influenserów/tiktokerów jestem wdzięczny mojemu Ojcu, że w niełatwych czasach mojego dzieciństwa znalazł chwilę, by czasem zorganizować mi wychowawczy wpi..dol" – wyznał z uśmiechem Donatan.

Pod wpisem na Facebooku zaroiło się od polubień, ale w komentarzach pojawiła się też wyraźna krytyka. "Strasznie dużo ludzi do uświadomienia, że przemoc nie jest wyjściem i często prowadzi do strasznych konsekwencji. Nie bijcie dzieci" – napisała studentka psychologii. "Witamy w sekcji komentarzy, gdzie jakiś donut namawia do przemocy, a cała reszta idiotów mu przyklaskuj" – czytamy w innym komentarzu.