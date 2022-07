Dopiero teraz Drzyzga uczy się wypoczywać na wakacjach. Zaskakujący wpis gwiazdy TVN

Okazuje się jednak, że nie jest to dla niej takie łatwe. Dlaczego? Gwiazda TVN wyjaśniła to we wpisie na Instagramie. "Leżę sobie na tych wakacjach, leżę, leżę i nagle orientuję się, że nikt niczego ode mnie nie chce. Rozglądam się nerwowo "gdzie oni" czy nie trzeba z basenu wyciągać, albo podnosić czegoś, czym przygnieceni... Pustka, cisza, nikt nie woła na pomoc. Oni zalegają w pokoju bezpieczni, mają swoje sprawy. Poczułam ulgę, że mogę tak leżeć i leżeć - przecież o tym marzyłam!" - napisała z rozbrajającą szczerością dziennikarka.