Dopiero za kilka lat? Paula Tumala szczerze o zmorze wszystkich rodziców

- Seks jest podstawą każdego związku i nie można o nim zapominać, nawet jak pojawią się dzieci. […] Moja blizna już się zagoiła i nie mam żadnych przeciwwskazań do tego, by znów cieszyć się intymnymi momentami z moim ukochanym, chociaż przyznam, że nasze maluszki są tak absorbujące, a po całym dniu opieki nad nimi bywamy tak zmęczeni, że jedyne co nam przychodzi do głowy, to prysznic i sen. Czasem sobie żartujemy, że wrócimy do aktywności seksualnej, jak dziewczynki pójdą do szkoły - mówi Tumala.