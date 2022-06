Doprowadzał fanów do histerii. Enrique Iglesias dla WP: Emerytura? Nie planuję

Sytuacja zmieniła się, gdy w grudniu 1981 r. terroryści z ETA zaatakowali jego dziadka – Julio Iglesiasa Pugę. By zapewnić bezpieczeństwo młodziutkiemu Enrique i jego rodzeństwu, przeniesiono ich do domu ojca. Ten mieszkał już z nową dziewczyną, koncertował, na dzieci nie miał czasu. Wychowywała je niania Elvira Olivares. W gruncie rzeczy to właśnie jej Enrique zawdzięcza start kariery. Olivares dała mu pieniądze na nagranie pierwszego demo. Przed ojcem Enrique ukrywał swoje muzyczne zapędy. Nie chciał, by krążyły opowieści o tym, że to dzięki ojcu stał się gwiazdą i podpisał pierwszy kontrakt. Z ojcem pojednał się dopiero po wielu latach.