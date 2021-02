Dorosłe dzieci gwiazd. Dorastały na naszych oczach

Są tacy, którzy jeszcze pamiętają, jak ich ulubionym gwiazdom przed laty rodziły się dzieci. Dziś słodkie bobasy dorosły i często same zamieniły się w celebrytów. Wystarczy wspomnieć o najstarszym synu Davida i Victorii Beckham, Brooklynie, który podbija Instagram oraz świat mody. Obserwują go miliony osób na całym świecie. W polskim show-biznesie również nie brakuje takich przykładów. Kilka lat temu córkę Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka, Oliwię podziwialiśmy jako małą dziewczynkę na okładkach kolorowych magazynów. Dziś Oliwia jest już pełnoletnia, próbuje swoich sił w świecie filmu, a także w reklamie.Na oczach fanów dorastała również córka Kasi Kowalskiej, Ola. Dziś to dorosła, niezależna kobieta, która układa sobie życie w Wielkiej Brytanii.

