Dorota Chotecka pokazała zdjęcie młodego Radosława Pazury

Dorota Chotecka i Radosław Pazura bardzo długo byli razem, ale bez większych zobowiązań. Po latach opowiadali w wywiadach, że nie doceniali tego, co mają. Byli nawet bliscy rozstania. Wszystko zmieniło się w 2003 roku, gdy Radosław uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu i walczył o życie. Wtedy oboje zrozumieli, że nie ma na co czekać i postanowili założyć rodzinę. Ślub wzięli jeszcze w tym samym roku. Długo starali się o dziecko, by w końcu w 2007 przywitać na świecie upragnioną córkę, Klarę.