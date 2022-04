Dorota Gardias idzie za ciosem. Szuka nowej pracy

Nie każdy wie, że choć Dorota Gardias jest kojarzona z telewizją, konkursami miss czy fotomodelingiem, to śpiewanie towarzyszy jej od zawsze. - Tak naprawdę od dziecka, aż do momentu rozpoczęcia pracy w TVN, śpiewałam cały czas - wyznała Gardias, którą śpiewu uczył tata, a później poszła do szkoły muzycznej. Śpiewała w chórze i różnych zespołach. W przeszłości miała też okres, gdy bycie wokalistką było jej źródłem dochodu.