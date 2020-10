Gardias na kwarantannie zdradza, jak się leczy. Fani zasypują ją radami

Dorota Gardias opuściła w szpital, gdzie spędziła kilka dni z powodu zakażenia koronawirusem. W poniedziałek wieczorem opublikowała na InstaStory wymowne zdjęcie, dając fanom do zrozumienia, że jest już w domu. Następnego dnia pogodynka była gościem "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedziała o swojej chorobie i rekonwalescencji.

- Już jestem w domu, wczoraj wyszłam ze szpitala. Do piątku mam izolację. Niestety, wynik testu jest ciągle pozytywny. Były już wyniki niejednoznaczne, był też wynik ujemy, teraz dodatni. Czekają mnie kolejne testy. Jak się skończy mój okres izolacji, mogę normalnie funkcjonować - relacjonowała.

Najgłupsze wypowiedzi gwiazd o koronawirusie

We wtorek po południu na Instagramie Gardias pojawił się nowy wpis. Tym razem pogodynka zdradziła, że wraca do formy, posiłkując się domowymi sposobami. Spytała też fanów o radę.

"W domku... #jakdobrze... mam sprawę... może macie jakieś dobre, sprawdzone, naturalne sposoby, żeby szybko wrócić do formy? Ja celuję teraz w soki z buraków, z czarnego bzu, miód manuka, pierogi. Jeśli możecie coś podpowiedzieć, będę wdzięczna, może się to także przydać innym... Przepisy mile widziane. Może inni tez skorzystają... #zdrowka" – czytamy we wpisie Gardias.