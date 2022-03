Dorota Naruszewicz o wolontariacie. "Fala dobra płynie"

Aktorka opisała, jak wygląda jej praca: "To była i jest operacja na żywym organizmie. Chaos w jakim rodziła się dzisiejsza struktura, napięcie, ilość logistyki, problemów, zdarzeń, sytuacji do rozwiązania w każdym momencie, przypominało napięcie jak na SORze. Tu się przychodziło i przychodzi, działa nie rzadko po 12h na dobę, a wszystko kręci się 24h na dobę. W niekończącym się napływie uchodźców, główni cudowni, niezniszczalni koordynatorzy stworzyli szkielet systemu […]. "Pożary" wybuchają co i rusz: rota wirus wśród dzieci w pokoju matki z dzieckiem, konflikty wśród mniejszości Ukraińskiej, nasi lokalni mieszkańcy dworca, rodacy "robiący zakupy" w punktach z darmowymi rzeczami, nagła wielka dostawa darów, którą trzeba udźwignąć, odebrać, umieścić w magazynie, posortować, dary z Hiszpanii, Anglii, dary od zwykłych ludzi którzy chcą pomóc… a pociągi przyjeżdżają. Nie potrafię tego opisać".