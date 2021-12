Dorota Naruszewicz w mocnym makijażu. To rzadki widok

Dorota Naruszewicz dołączyła do obsady nowego serialu Polsatu "Rodzina na Maxa", do którego zdjęcia ruszyły pod koniec listopada. To obyczajowa komedia w reżyserii Marii Sadowskiej, w której w głównych rolach zobaczymy Nikodema Rozbickiego, Annę Smołowik i Ewę Kasprzyk.