Dorota Szelągowska chwali się 23-letnim synem i przyznaje: "W jego wieku byłam już po rozwodzie"

Antoni Sztaba to owoc małżeństwa Szelągowskiej z Pawłem Hartliebem. Choć ojcem 23-latka jest pierwszy mąż jego matki, ten nosi nazwisko ojczyma, Adama Sztaby. Szelągowska w rozmowie z Jastrząb Post zdradziła, że jej syn zdecydował się na zmianę personaliów jako nastolatek i dziś nosi nazwisko "przybranego taty, który go wychował". Zaznaczyła też, że biologiczny ojciec Antoniego wyraził na to zgodę.