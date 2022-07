Dochody Doroty Szelągowskiej. Ile zarabia córka Katarzyny Grocholi?

Do tego dochodzą jeszcze zyski z biura projektowego, w którym konsultacja dla jednego pomieszczenia to koszt 1200 złotych netto, do nawet 2000 złotych dla lokalu wielofunkcyjnego. Za 1 m kw. projektu Szelągowska życzy sobie 250 zł netto. Wiele projektów też wycenia indywidulanie, dlatego trudno o dokładną kwotę przychodów z tego tytułu.